Окупанти атакували Одещину ракетою Х-59. Обійшлося без людських втрат
- Автор:
- Софія Телішевська
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Росіяни завдали ракетного удару по Одеській області, випустивши ракету Х-59 з літака Су-35. Удар прийшовся в один з обʼєктів інфраструктури області.
Минулося без постраждалих, повідомляє Одеська міська рада із посиланням на дані Оперативного командування «Південь».
Крім того, очільник обласної військової адміністрації Максим Марченко зазначив, що у ніч проти 17 жовтня в небі над Одещиною підрозділи Протиповітряної оборони знищили шість ворожих дронів-камікадзе.
- У Києві вранці в понеділок пролунали декілька вибухів, зокрема три з них — у Шевченківському районі. Пізніше зʼясувалося, що це атака ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.