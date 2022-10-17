Окупанти атакували Одещину ракетою Х-59. Обійшлося без людських втрат

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Росіяни завдали ракетного удару по Одеській області, випустивши ракету Х-59 з літака Су-35. Удар прийшовся в один з обʼєктів інфраструктури області.

Минулося без постраждалих, повідомляє Одеська міська рада із посиланням на дані Оперативного командування «Південь».

Крім того, очільник обласної військової адміністрації Максим Марченко зазначив, що у ніч проти 17 жовтня в небі над Одещиною підрозділи Протиповітряної оборони знищили шість ворожих дронів-камікадзе.