Окупанти втратили за добу в Україні приблизно 320 військових

Новини

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 17 жовтня:

65 320 військових (+320 за добу);

2 537 танків (+8);

5 205 бойових броньованих машин (+12);

1 599 артилерійських систем (+10);

366 реактивних систем залпового вогню (+1);

187 засобів протиповітряної оборони (+1);

268 літаків;

242 гелікоптери;

1 241 безпілотник (+17);

316 крилатих ракет;

16 кораблів /катерів;

3 969 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+10);

144 одиниці спеціальної техніки (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.