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Окупанти втратили за добу в Україні приблизно 320 військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 17 жовтня:

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.