МЗС України спростувало російський фейк про повторне закриття сербського посольства в Києві
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Boris Pozder
Речник МЗС України Олег Ніколенко спростував інформацію, поширену російськими виданнями, що в Києві повторно закрилося посольство Сербії.
Дипломатичне представництво припинило свою роботу ще в березні і після цього не поверталося в українську столицю.
За словами Ніколенка, саме росія запустила дезінформацію про закриття посольства Сербії в Києві.
«Насправді сербське посольство виїхало із України на початку березня і відтоді не поверталося. Співробітники дипмісії працюють із Белграду», — написав він.