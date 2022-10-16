В уряді Ізраїлю закликають надати Україні першу військову допомогу

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Міністр Ізраїлю у справах діаспори Нахман Шай закликав уряд надати Україні військову допомогу.

Таку заяву він зробив у відповідь на те, що Іран планує передати росії додаткову партію безпілотників і балістичні ракети малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar.

«Більше немає жодних сумнівів, якою має бути позиція Ізраїлю в цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати також військову допомогу — таку, як надають США та країни НАТО», — написав міністр.

Від 24 лютого Ізраїль надавав Україні винятково гуманітарну допомогу у великих обсягах.