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Українці зібрали майже 153 млн грн на комплекси боротьби з іранськими дронами

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Українці за два дні зібрали майже 153 мільйони гривень на комплекси боротьби з дронами «Ловець шахедів».

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Загальна сума збору 152 770 290 гривень:

Усі зібрані кошти будуть переказані на єдині реквізити НБУ.

«Чекаємо на звіт команди UNITED24 та Міністерства оборони про використання коштiв та, по можливості, відео результатів роботи наших «Ловців», — зазначив Гороховський.