Українці зібрали майже 153 млн грн на комплекси боротьби з іранськими дронами

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Українці за два дні зібрали майже 153 мільйони гривень на комплекси боротьби з дронами «Ловець шахедів».

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Загальна сума збору 152 770 290 гривень:

банка monobank — 104 628 234 грн;

банка Ігоря Лаченкова — 38 465 527 грн;

внески юридичних осіб — 9 676 529 грн.

Усі зібрані кошти будуть переказані на єдині реквізити НБУ.

«Чекаємо на звіт команди UNITED24 та Міністерства оборони про використання коштiв та, по можливості, відео результатів роботи наших «Ловців», — зазначив Гороховський.