Україна і Туреччина працюють над пролонгацією «зернової ініціативи»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Україна і Туреччина підтримують продовження дії «зернової ініціативи» після 22 листопада цього року. Саме того дня закінчується термін дії домовленостей.
Про це сторони заявили під час зустрічі в Спільному координаційному центрі в Стамбулі, передає пресслужба Мінінфраструктури
«Сьогодні разом з Міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром обговорили хід реалізації «зернової ініціативи». З моменту старту і до сьогодні вже експортовано понад 7,7 мільйона тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду», — ідеться в повідомленні.
Сторони-учасники ініціативи — ООН, Туреччина та Україна — висловили готовність продовжити її дію. Сторони запевняють, що наразі немає жодних сумнівів, що робота «зернового коридору» буде продовжена після 22 листопада.
- 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Угоду про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Вона діє до 22 листопада 2022 року.