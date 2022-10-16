ГУР оголосив нагороду за полоненого воєнного злочинця ігоря гіркіна
- Автор:
- Анна Холоднова
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Фото УНІАН
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оголосило про нагороду $100 000 за передачу ігоря гіркіна (стрєлкова) в український полон.
Про це повідомляють у пресслужбі ГУР.
За даними українських розвідників, цей російський терорист вирішив знову взяти участь у війні в Україні.
У ГУР нагадали, що гіркін був так званим «міністром оборони днр». Служба безпеки України та прокуратура порушили проти нього низку справ через терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. А Нідерланди оголосили бойовика у міжнародний розшук у справі про збиття рейсу MH17.
- У вересні в Україні створили фонд «Ініціатива справедливості» (JIF), який збиратиме інформацію про російських воєнних злочинців та виплачуватиме за неї винагороду, а також сприятиме засудженню та покаранню.