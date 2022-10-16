Компанія Virgin вперше відправить орбітальну місію з Великої Британії

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До Великої Британії привезли ракету, яка вирушить у першу в історії орбітальну місію з території Сполученого Королівства.

Про це пише BBC.

Космічний апарат LauncherOne компанії Virgin Orbit прибув з Каліфорнії до британського міста Ньюквей, графство Корнуолл. Нині ракету готують до польоту в космос, який, ймовірно, відбудеться у листопаді 2022 року.

Запуск компанії Virgin Orbit у Великій Британії стане першим за межами США. До цього усі її місії стартували зі Сполучених Штатів — від узбережжя Каліфорнії, над Тихим океаном.

Учасники британської місії: космодром, Virgin Orbit і виробники супутників — досі чекають на експлуатаційні ліцензії від Управління цивільної авіації. Ця урядова установа відповідає за регулювання комерційних космічних польотів у Великій Британії. Вона має видати документи протягом наступного тижня.