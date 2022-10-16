Новини

Генштаб: ЗСУ ліквідували 65 000 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Каміла Грабчук / «Бабель»

Станом на 16 жовтня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 65 000 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

Найбільших втрат росіяни зазнали на Криворізькому та Бахмутському напрямках.