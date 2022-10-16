Генштаб: ЗСУ ліквідували 65 000 російських військових

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Станом на 16 жовтня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 65 000 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

2 529 танків;

5 193 бойові броньовані машини;

1 589 артилерійських систем;

365 реактивних систем залпового вогню;

186 засобів протиповітряної оборони;

268 літаків;

242 гелікоптери;

3 959 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

16 кораблів/катерів;

1 224 дрони оперативно-тактичного рівня;

143 одиниці спеціальної техніки;

316 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Криворізькому та Бахмутському напрямках.