У вʼязниці Тегерану почалися сутички та пожежа. Дороги навколо перекрили

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Reuters

У вʼязниці Евін у Тегерані, де утримують, зокрема, політичних вʼязнів, 15 жовтня спалахнула пожежа. Свідки також повідомили про стрілянину.

Про це пише Reuters.

У суді заявили, що «після бійки між кількома вʼязнями, засудженими за фінансові злочини та крадіжки» загорілася тюремна майстерня. Пожежна служба Тегерану розслідує причину інциденту.

Свідки розповіли Reuters, що дороги, які ведуть до вʼязниці Евін, закриті для руху. Родини вʼязнів зібралися перед головним входом, люди скандують «Смерть Хаменеї!» з вікон прилеглих будинків.

Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила керівництво вʼязниці Евін у погрозах тортурами та безстроковим увʼязненням, а також — у відмові надавати медичну допомогу затриманим.

«У сьогоднішній сутичці між увʼязненими не був залучений жодний [політичний] вʼязень, і в основному камера для таких увʼязнених є окремою та далекою від камер для злодіїв і засуджених за фінансові злочини», — розповів анонімний чиновник інформаційному агентству Tasnim.