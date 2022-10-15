Саудівська Аравія виділить Україні $400 мільйонів гуманітарної допомоги

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Palácio do Planalto / Flickr

Саудівська Аравія виділить $400 мільйонів гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє саудівське державне інформаційне агентство SPA.

Спадкоємний принц Мухаммед бін Салман провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Під час розмови український лідер подякував принцу за голосування його країни за резолюцію Генасамблеї ООН, яка засудила псевдореферендуми та анексію росією територій України.

Зеленський підкреслив, що гуманітарні ініціативи свідчать про прагнення спадкоємного принца «полегшити страждання українського народу», бін Салман підкреслив прихильність Саудівської Аравії до якомога швидшого завершення війни.