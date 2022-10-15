Байден схвалив виділення Україні $725 мільйонів військової допомоги. Що до неї увійде?
- Автор:
- Олег Панфілович
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USTRANSCOM / Twitter
Президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нової військової допомоги на $725 мільйонів.
Про це повідомляє Білий дім.
Байден підписав указ, яким скерував $725 мільйонів військової допомоги Україні. Кошти спрямують на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та підготовку військових.
Згідно із повідомленням на сайті Пентагону, у цей пакет допомоги увійдуть:
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 23 тисячі 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 5 тисяч 155-мм пострілів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);
- 5 тисяч одиниць протитанкового озброєння;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);
- стрілецька зброя та понад 2 мільйони боєприпасів до неї;
- медичні засоби.
- Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення росії становить близько $16,8 мільярда.