Blink-182 вперше за сім років випустили кліп в автентичному складі гурту
- Автор:
- Софія Телішевська
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Американський панк-рок-гурт Blink-182, воззʼєднавшись із вокалістом Томом Делонгом, випустили перший спільний кліп на трек “Edging”.
У кліпі гурт грає в цирковому шатрі та катається на американських гірках із кроликом з «Аліси в країні чудес».
Продюсером Edging виступив барабанщик гурту Тревіс Баркер. Реліз відбувся після анонсу масштабного світового туру та нового альбому в класичному складі.
- У 2015 році засновник та вокаліст Blink-182 Том Делонг залишив гурт. Замість нього до колективу приєднався Метт Скіба, вокаліст американського панк-рок-гурту Alkaline Trio. У цьому складі вони випустили два альбоми — “California” (2016) та “NINE” (2019). Водночас Делонг записувався разом з іншим своїм гуртом — Angels & Airwaves.