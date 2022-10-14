Помер актор Роббі Колтрейн, який зіграв Хагріда у фільмах про «Гаррі Поттера»

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Помер шотландський актор Роббі Колтрейн, який виконав роль Хагріда в серіалі про Гаррі Поттера. Актора не стало на 73-му році життя.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Що стало причиною смерті актора, поки не відомо.

У 2019 році актор опинився в інвалідному візку через остеоартрит — захворювання, що не дозволяє людині зробити і кроку без допомоги сторонніх.

Колтрейн народився 30 березня 1950 року в Ґлазґо, Шотландія. Справжнє його імʼя Ентоні Роберт Макміллан, він узяв собі псевдонімом Колтрейн на знак пошани до відомого джазового музиканта Джона Колтрейна.

Його першою роллю на екрані стала стрічка «Захід Ватерлоо» в 1979 році, після чого він зʼявлявся в різних фільмах і телешоу. У 1980-х актор мав успіх у телевізійних скетч-шоу, і його карʼєра пішла по висхідній.

Популярність Колтрейну принесла роль доктора Едварда «Фітца» Фіцджеральда в серіалі Джиммі Макговерна «Метод Крекера».

У середині 90-х Колтрейн знявся одразу у двох частинах «бондіани» — у фільмах «Золоте око» (1995) та «І цілого світу замало» (1999). З 2001 року він виконував роль Хагріда в серії фільмів про Гаррі Поттера.