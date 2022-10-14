Звіт уряду США: Війська росії втратили в Україні 6 тисяч одиниць техніки і не встигають поповнювати запаси боєприпасів

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Війська росії втратили в Україні 6 тисяч одиниць техніки і витрачають боєприпаси з високою інтенсивністю, тому рф не встигає поповнити запаси. На цей фактор також впливають санкції.

Про це пише The New York Times із посиланням на звіт уряду США.

У звіті сказано, що рф уже втратила здатність створювати високоточну зброю через нестачу передових технологій. Санкції Заходу також призвели до дефіциту деталей і двигунів для техніки, що ускладнює виробництво і ремонт танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.

Щоб обійти санкції, спецслужби росії «незаконно купують західні технології і деталі» та шукають поставки в таких країнах, як Іран та Північна Корея.

Вашингтон наразі шукає схеми і шпарини, аби ускладнити для росії поповнення запасів і виробництво обладнання військового призначення.