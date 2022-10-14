Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаєву зросла до восьми

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У Миколаєві рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку, куди 13 жовтня влучила російська ракета, тіло останнього загиблого. Загальна кількість жертв сягнула восьми.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Рятувальники завершили пошукову операцію... Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих. Таким чином, унаслідок російської атаки 13 жовтня загинуло вісім миколаївців: сім мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування», — написав він.

Напередодні стало відомо, що 11-річний хлопчик, якого витягли з-під завалів живим, помер у лікарні від зупинки серця. Загалом від обстрілу пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки. В одній із них, куди влучила ракета, два під’їзди аварійні.