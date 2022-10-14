Німецький комплекс ППО IRIS-T уже працює на південному напрямку фронту

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Комплекс протиповітряної оборони IRIS-T, яку передала Німеччина Україні, вже працює на південному напрямку фронту.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, світ активно зреагував на масований ракетний удар по Україні та значно посилив роботу української протиповітряної оборони.

Ігнат додав, що модифікації комплексу IRIS-T, яку отримали ЗСУ, у світі ще немає.

«І ця система вже працює в Збройних силах десь на південному напрямку», — наголосив речник і додав, що Німеччина має бути зацікавлена в збільшенні виробництва таких систем та ракет до них.

«IRIS-T — хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами, як от NASAMS або Patriot», — розповів речник ПС ЗСУ.