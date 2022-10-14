Amnesty International: У вересні через протести в Ірані загинули щонайменше 23 дитини

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Reuters

Щонайменше 23 дитини загинули під час протестів в Ірані за останні 10 днів вересня.

Про це пише CNN.

У звіті на 19 сторінок, опублікованому Amnesty International 13 жовтня, говориться, що щонайменше 23 дитини — деяким з них було лише 11 років — були вбиті силами безпеки лише за останні 10 днів вересня.

«Серед постраждалих дітей — 20 хлопчиків віком від 11 до 17 років і три дівчинки, двом з яких було 16 років, одній — 17 років», — йдеться в повідомленні.

У правозахисній організації заявили, що «майже половина зареєстрованих дітей-жертв» належала до меншин. Їх вбили іранські сили безпеки під час «кривавої п’ятниці» 30 вересня — Amnesty International назвала цю дату «найсмертоноснішим днем» репресій в Ірані.

«Сили безпеки Ірану абсолютно безкарно вбили щонайменше 23 дітей і поранили набагато більше, намагаючись придушити дух опору серед молоді країни та за будь-яку ціну зберегти залізну владу», — йдеться в заяві Amnesty.

У правозахисній групі вважають, що сили безпеки Ірану вбили набагато більше дітей. Amnesty International продовжують розслідування.