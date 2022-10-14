Люди з окупованих територій, які втратили документи, зможуть повернутися з-за кордону за свідоцтвом про народження
- Автор:
- Анна Холоднова
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Громадяни України старше 18 років, які втратили свої документи, зможуть повернутися з-за кордону за наявності свідоцтва про народження.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Таких людей ідентифікують згодом, уже на території України. Громадяни України до 18 років теж можуть повернутися до країни за наявності свідоцтва про народження, а Державна прикордонна служба самостійно внесе дані про людину в базу.
Також робоча група МінТОТ вирішила розширити повноваження консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії, щоб спростити порядок видачі тимчасового посвідчення для повернення в Україну.
- Раніше в Дерприкордонслужбі розповіли, що виїхати за внутрішнім паспортом громадянина України до Європейського Союзу можуть жінки, діти та інваліди, які евакуюються із зон бойових дій.