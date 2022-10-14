Литва відправила в Україну відремонтовані самохідні гаубиці

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Twitter/Arvydas Anušauskas

Литва відремонтувала пошкоджені на полі бою самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та відправляє їх назад до України.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Відремонтовані в Литві PzH2000 повертаються на поле бою в Україну. Удачі!» — написав він у Twitter.

Міністр оборони Литви не повідомив, скільки саме одиниць цієї техніки відремонтували литовці.