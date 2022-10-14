Литва відправила в Україну відремонтовані самохідні гаубиці
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Twitter/Arvydas Anušauskas
Литва відремонтувала пошкоджені на полі бою самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та відправляє їх назад до України.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
«Відремонтовані в Литві PzH2000 повертаються на поле бою в Україну. Удачі!» — написав він у Twitter.
Міністр оборони Литви не повідомив, скільки саме одиниць цієї техніки відремонтували литовці.
- 19 вересня стало відомо, що Україна отримає від Німеччини ще чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.