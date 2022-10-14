«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з Краматорськом

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«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з містом Краматорськ Донецької області. Поїзди в цьому напрямку не курсували від початку квітня — після російського удару по вокзалу.

Про відновлення сполучення компанія повідомила 14 жовтня.

Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 06:52 та прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:13.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Словʼянськ.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» поступово відновлює залізничне сполучення з деокупованими населеними пунктами та тими, які були поблизу лінії фронту. Так, нещодавно поїзди почали курсувати до Балаклії, Дергачів, Чугуєва та Ізюму Харківської області.