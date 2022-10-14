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ЗСУ знищили ще 500 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Каміла Грабчук / «Бабель»

Збройні сили України за добу 13 жовтня знищили ще 500 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 64 300 військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 14 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

Найбільших втрат минулої доби росіяни зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.