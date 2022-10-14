CNN: Компанія Ілона Маска повідомила Пентагон, що вже не може фінансувати Starlink в Україні

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Компанія американського підприємця Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування своїх послуг в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць.

Про це повідомляє CNN.

Документи, які отримав CNN, показують, що у вересні SpaceX відправила листа до Пентагону, в якому йшлося, що вона більше не може продовжувати фінансувати послуги Starlink в Україні, як раніше. Лист також містив прохання до Пентагону взяти на себе фінансування використання Starlink в Україні, яке «коштуватиме понад $120 мільйонів до кінця року і може коштувати приблизно $400 мільйонів протягом наступних 12 місяців».

«Ми не в змозі надалі передавати термінали в дар Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу», — написав директор SpaceX з державних продажів у Пентагон у вересневому листі.

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Вимога SpaceX про те, щоб американські військові оплачували рахунки, викликала роздратування у вищого керівництва Пентагону, і один високопоставлений представник міністерства оборони сказав CNN, що SpaceX «має нахабство виглядати героями».

Також серед документів SpaceX, які компанія надіслала Пентагону і з якими ознайомився CNN, є нібито прямий запит від липня місяця від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на ще майже 8 тисяч терміналів Starlink.

Згідно з даними SpaceX, які компанія надала Пентагону, майже 85% із 20 тисяч терміналів в Україні були оплачені або частково сплачені такими країнами, як США та Польща, або іншими організаціями. Вони також оплачували майже 30% підключення до інтернету, яке, за словами SpaceX, коштує $4 500 на місяць за одиницю (Ілон Маск писав у Twitter, що в Україні приблизно 25 тисяч терміналів).