У білорусі ввели «режим контртерористичної операції»

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У білорусі запровадили «режим контртерористичної операції». Там кажуть, що існує загроза для білорусі з боку інших країн.

Про це в інтервʼю виданню «Известия» заявив очільник МЗС білорусі Володимир Макей.

Він зазначив, що білорусь отримала дані про нібито плани деяких держав.

«Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, повʼязані майже із захопленням окремих ділянок території білорусі», — заявив Макей.