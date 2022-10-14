У білорусі ввели «режим контртерористичної операції»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У білорусі запровадили «режим контртерористичної операції». Там кажуть, що існує загроза для білорусі з боку інших країн.
Про це в інтервʼю виданню «Известия» заявив очільник МЗС білорусі Володимир Макей.
Він зазначив, що білорусь отримала дані про нібито плани деяких держав.
«Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, повʼязані майже із захопленням окремих ділянок території білорусі», — заявив Макей.
- 10 жовтня білоруський диктатор лукашенко домовився з путіним розгорнути біля кордонів України спільне угруповання військ. Він стверджує, що Україна нібито планує напасти на білорусь за допомогою НАТО.
- За даними Головного управління розвідки України, біля кордону з боку білорусі зосереджено шість батальйонів противника.
- Білорусь наразі допомагає росії у війні проти України, не тільки надаючи доступ до авіабаз і повітряного простору, але й боєприпасами та запчастинами. З початку вторгнення з території білорусі відправили 26 ешелонів із боєприпасами — це майже 250 вагонів вагою понад 10 тисяч тонн.