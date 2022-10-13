Франція вперше розпочала пряме постачання газу до Німеччини

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Франція вперше почала напряму постачати природний газ до Німеччини, оскільки Берлін має намір диверсифікувати запаси енергії після припинення постачання з росії.

Про це пише DW.

Французький оператор почав модифікувати свої трубопровідні мережі кілька місяців тому, щоб забезпечити потік у німецькому напрямку. Газ почали прокачувати через федеральну землю Саар.

Газові сховища Німеччини заповнені на 95%. Однак німців проситимуть взимку заощаджувати газ через можливі непередбачувані ситуації.

Раніше Франція та Німеччина домовилися про енергетичну солідарність. Париж допоможе Берліну з постачанням газу, а Німеччина постачатиме Франції електроенергію в періоди пікового споживання.