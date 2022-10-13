Франція вперше розпочала пряме постачання газу до Німеччини
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Франція вперше почала напряму постачати природний газ до Німеччини, оскільки Берлін має намір диверсифікувати запаси енергії після припинення постачання з росії.
Про це пише DW.
Французький оператор почав модифікувати свої трубопровідні мережі кілька місяців тому, щоб забезпечити потік у німецькому напрямку. Газ почали прокачувати через федеральну землю Саар.
Газові сховища Німеччини заповнені на 95%. Однак німців проситимуть взимку заощаджувати газ через можливі непередбачувані ситуації.
Раніше Франція та Німеччина домовилися про енергетичну солідарність. Париж допоможе Берліну з постачанням газу, а Німеччина постачатиме Франції електроенергію в періоди пікового споживання.
- На тлі значного скорочення постачання газу росією країни Європи активно готуються до зими, заповнюючи газові сховища з доступних джерел. У вересні в Gas Infrastructure Europe підрахували, що на кінець літа рівень зберігання газу в Європі становить 86%.
- При цьому Міжнародне енергетичне агентство каже, що Європа стоїть перед загрозою «безпрецедентного ризику» дефіциту газу.