КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Південної Кореї і направила винищувачі
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Reuters
Війська Північної Кореї запустили чергову балістичну ракету в Японське море і направили в бік Південної Кореї 10 винищувачів.
Про це пише Yonhap.
Літаки КНДР було виявлено за 25 км на північ від військової демаркаційної лінії в центральному регіоні і за 12 км від північної лінії розмежування. На їх перехоплення підняли винищувачі F-35A.
Це вже другий випадок за тиждень, коли КНДР направляє свої літаки в район міжкорейського кордону.
- Також Північна Корея активізувала запуски ракет. З 25 вересня, після старту масштабних військових навчань США і Південної Кореї, війська КНДР запустили щонайменше девʼять балістичних ракет. Пхеньян заявив, що це була імітація ядерних ударів по Південній Кореї.