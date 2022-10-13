КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Південної Кореї і направила винищувачі

Новини

Reuters

Війська Північної Кореї запустили чергову балістичну ракету в Японське море і направили в бік Південної Кореї 10 винищувачів.

Про це пише Yonhap.

Літаки КНДР було виявлено за 25 км на північ від військової демаркаційної лінії в центральному регіоні і за 12 км від північної лінії розмежування. На їх перехоплення підняли винищувачі F-35A.

Це вже другий випадок за тиждень, коли КНДР направляє свої літаки в район міжкорейського кордону.