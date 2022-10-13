МЗС України заявило про плани росії підірвати «Турецький потік»

Новини

Geraint Rowland Photography / Getty Images

Міністерство закордонних справ повідомило, що українська сторона має інформацію про плани росії влаштувати диверсію на газопроводі «Турецький потік» і звинуватити в цьому Україну.

Про це йдеться на сайті МЗС.

У відомстві кажуть, що росія за допомогою енергетичного шантажу безуспішно намагалася схилити європейські уряди до поступок, зокрема, до зняття санкцій, і може посилити свій терор.

«Тому путін вирішив перейти від шантажу до тероризму — фізичного пошкодження енергетичної інфраструктури. Його мета — зруйнувати шляхи постачання та висунути ультиматум: запускайте «Північний потік — 2», бо у вас немає іншого вибору. Публічні натяки на це вже лунали від російських посадовців», — вважають у міністерстві.

У МЗС заявили, що країни мають протистояти рф і чітко заявити, що запуску «Північного потоку — 2» чи зняття санкцій не буде за жодних умов.