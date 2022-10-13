Білий дім: Саудівська Аравія свідомо підігрує росії, коригуючи видобуток нафти

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Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Саудівська Аравія знала, що різке скорочення видобутку нафти збільшить доходи росії й послабить тиск санкцій, однак свідомо пішла на цей крок, попри об’єднані зусилля світової спільноти зупинити агресію росії проти України.

Про це пишуть CNBC і Anadolu.

За його словами, Ер-Ріяд повідомляв Вашингтон про скорочення видобутку. Саудити заявили, що такий крок носить виключно «економічний характер» і прохання адміністрації Байдена відтермінувати на місяць це рішення носить негативні наслідки для ринку, оскільки Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) начебто прийняла виважене рішення, засноване на аналізі балансу попиту і пропозиції.

Кірбі заявив, що США редставили Саудівській Аравії аналіз, аби показати, що немає ринкової основи для скорочення цільових показників видобутку. Він також підкреслив, що інші країни ОПЕК «повідомили приватно, що вони також не згодні з рішенням Саудівської Аравії і росії, але відчувають себе вимушеними підтримати Саудівську Аравію».

Сполучені Штати наразі переглядають свої відносини із Саудівською Аравією та шукають ознаки змови з рф.