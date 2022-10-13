Естонія відправить Україні новий пакет військової допомоги

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Ville Säävuori / Flickr

Естонія 13 жовтня схвалила новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомила премʼєр-міністр Кая Каллас у Twitter.

«Естонія щойно схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Відправляємо в Україну зимове спорядження, обладнання та амуніцію. Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру», — написала вона.