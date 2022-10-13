Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок пилових кілець, які утворились від сильної взаємодії двох зірок

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Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив новий знімок — на ньому видно кільця з пилових шлейфів, які утворились внаслідок сильної взаємодії між двома зірками. Зображення є частиною нового дослідження, що показує, як інтенсивне зоряне світло може переміщати матерію в космосі.

Зіркова система на знімку включає зірку Вольфа — Райє і блакитну надгігантську зірку, що обертаються навколо одна одної. Астрономи спостерігали подвійну зоряну систему протягом двох десятиліть. Кожні вісім років, коли зірки зближуються, вони випускають пилові шлейфи, довжина яких у тисячі разів перевищує відстань між Землею та Сонцем. Дослідники спостерігали за шлейфами, щоб виміряти, як зоряне світло може впливати на матерію.

Усі зірки генерують власний зірковий вітер або потоки газу, що викидаються в космос, але масивні зірки Вольфа — Райє можуть перетворити вітер на щось схоже на зірковий ураган.

Спостереження команди показали, що пилові шлейфи утворюються там, де зіштовхуються зіркові вітри від обох гігантських зірок. Коли зірки проходять свою овальну орбіту, фронт ударної хвилі теж рухається. Якби у зірок була кругова орбіта, вони б утворили візерунок вертушки. Натомість овальна орбіта створює затримки у «виробництві» пилу, тому пилові шлейфи нагадують кільця або раковини. Кінцевий результат нагадує нерівне яблуко або щось схоже на павутиння.

Журнал Nature Astronomy опублікував результати цього спостереження: «Як годинний механізм, ця зірка випускає скульптурні кільця диму кожні вісім років». Передбачуване утворення пилового шлейфу кожні вісім років у зірковій системі надало науковцям ідеальну можливість дослідити швидкість розширення кожної пилової спіралі.