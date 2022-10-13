Дослідження: За майже 50 років популяція диких тварин на Землі скоротилася на 69%
- Автор:
- Олег Панфілович
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Dorn Cady / Pixabay
Популяція диких тварин на Землі протягом останніх 50 років скоротилася на 69%.
Про це повідомляє The Guardian.
Згідно зі звітом Всесвітнього фонду захисту дикої природи (WWF) і Зоологічного товариства Лондону, між 1970 і 2018 роками чисельність птахів, риб, земноводних і рептилій зменшилася в середньому на понад дві третини. Два роки тому цей показник становив 68%, чотири роки тому — 60%.
У Латинській Америці та Карибському регіоні, включно з Амазонкою, спостерігається найрізкіше зниження середньої чисельності популяції дикої природи: падіння на 94% за 48 років. Африка «посіла» друге місце за темпами падіння — 66%, за нею йдуть Азія та Тихоокеанський регіон — 55%, Північна Америка — 20%. Європа та Центральна Азія зазнали скорочення на 18%.
Відповідно до звіту, найважливішим фактором втрати біорізноманіття на планеті є зміни в землекористуванні через розширення сільськогосподарських систем. Дослідники підкреслюють, що тваринам важко пересуватися наземними ландшафтами, оскільки вони забудовані інфраструктурою та сільськогосподарськими угіддями. Лише 37% річок завдовжки понад 1 000 кілометрів залишаються вільними по всій своїй довжині.
- Кліматичні зміни та вирубка лісів змушують мавп, лемурів та інших приматів, які живуть переважно на деревах, частіше спускатися на землю в пошуках їжі, води та притулку.