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Окупанти втратили за добу понад 400 військових і 6 гелікоптерів

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Anadolu Agency / Getty Images

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 13 жовтня:

У Генштабі уточнили, що інформація публікується за звичайним алгоритмом — до скорегованих даних додані втрати ворога за попередню добу.