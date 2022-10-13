Окупанти втратили за добу понад 400 військових і 6 гелікоптерів

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Anadolu Agency / Getty Images

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 13 жовтня:

63 800 військових (+420 за добу);

2 511 танків (+6);

5 167 бойових броньованих машин (+11);

1 556 артилерійських систем (+17);

357 реактивних систем залпового вогню (+2);

183 засоби протиповітряної оборони;

268 літаків;

240 гелікоптерів (+6);

1 182 безпілотники (+33);

316 крилатих ракет;

16 кораблів/катерів;

3 935 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+9);

140 одиниць спеціальної техніки;

У Генштабі уточнили, що інформація публікується за звичайним алгоритмом — до скорегованих даних додані втрати ворога за попередню добу.