КНДР запустила дві ракети в бік Жовтого моря. Ці випробування довели «повну готовність до реальної війни»

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Північна Корея під особистим керівництвом глави держави Кім Чен Ина провела випробування стратегічних крилатих ракет великої дальності.

Про це пише The Japan Times.

Корейське центральне інформаційне агентство повідомило, що випробувальні пуски були спрямовані на «подальше підвищення боєздатності та потужності стратегічних крилатих ракет великої дальності, розгорнутих для підрозділів Корейської Народної Армії для застосування тактичної ядерної зброї».

Дві ракети пролетіли 10 234 секунди, або майже три години, овалом і вісімкою в небі над Жовтим морем, а потім врізались в цілі на відстані 2 000 кілометрів. Така відстань підтердила, що вся Японія доступна для удару.

The Japan Times пише, що в заяві КНДР є натяк, що ракети здатні нести ядерну зброю — використання терміна «стратегічне» для опису зброї є поширеним евфемізмом для позначення здатності нести такі боєголовки.

Глава Півночі Кім вже «висловив велике задоволення результатом випробувального запуску». Він похвалив «високі можливості реагування своїх ядерних бойових сил» і заявив, що ці випробування довели «повну готовність збройних сил до реальної війни». Також, за словами Кім Чен Ина, Північна Корея повинна продовжувати розширювати сферу дії ядерних стратегічних збройних сил, «щоб рішуче стримувати будь-яку критичну військову кризу».

Цього року Північна Корея провела рекордні випробування зброї. Нещодавно вона випробувала «один із нових видів зброї», що пролетів над Японією та імітував удари з використанням тактичних ядерних боєголовок. Після цього в КНДР заявили, що імітували ядерні удари по Південній Кореї. Пхеньян пояснював пуски «посланням стримування війни» після масштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США. Пропаганда КНДР заявила, що випробування імітували удари по обʼєктах військового управління, портах і аеропортах на півдні.