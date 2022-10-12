Повітряні сили ЗСУ: Через атаки дронів-камікадзе тривоги можуть тривати довше
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив тривалі повітряні тривоги по країні застосуванням дронів-камікадзе Shahed-136.
Вони відносно повільні (20—150 км на годину), довго летять, і росіяни можуть корегувати їх маршрут, тому тривоги будуть дещо довшими, поки рф їх застосовує.
Сьогодні, 12 жовтня, тривоги у західних областях тривали щонайменше дві години. У Вінницькій області вона тривала майже пʼять годин. Про збиття безпілотників сьогодні повідомляли голови Рівненщини, Житомирщини, Черкащини.
За попередні дві доби зенітники збили девʼять Shahed-136.
- 11 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що росія замовила в Ірані 2 400 дронів-камікадзе. Частину з них перекинуто в білорусь.