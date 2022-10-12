ЗСУ вже звільнили на Херсонщині 75 населених пунктів

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Getty Images / «Бабель»

За офіційними даними, станом на 12 жовтня українські війська деокупували в Херсонській області 75 населених пунктів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«На Херсонщині від російських загарбників на сьогодні звільнених підтверджених 75 населених пунктів. Тільки за жовтень Збройні сили України повернули під жовто-блакитний прапор 29 населених пунктів», — заявив він.

Янушевич каже, що окупанти по собі залишили руїни. Стан інфраструктури на деокупованих територіях жахливий. Люди, які там лишилися, а це близько семи тисяч з понад 19 тисяч людей, що були там до вторгнення, нині живуть без води та світла. Одна з ключових проблем — відновлення електропостачання, але над цим працюють.