У 2023 році бюджет щомісячно потребуватиме $3,5 млрд міжнародної підтримки

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Giorgio Trovato / Unsplash

Україна в умовах війни потребує продовження масштабного фінансування дефіциту держбюджету. У 2023 році бюджет щомісячно потребуватиме $3,5 млрд допомоги від партнерів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні 11 жовтня.

«Ми спостерігаємо поступове відновлення економіки України, проте в умовах активних бойових дій для нас надзвичайно важливо запустити програму співпраці з МВФ для забезпечення стабільності фінансової системи. Потреби України у додатковому фінансуванні у 2023 році сягають $3,5 млрд», — наводить його слова пресслужба Мінфіну.

Марченко наголосив, що подальша співпраця з МВФ є одним із найважливіших пріоритетів для України.

На зустрічі з директором-розпорядником Фонду Крісталіною Георгієвою глава Мінфіну обговорив можливість нової кредитної програми для забезпечення пріоритетних видатків держбюджету України у 2023 році.