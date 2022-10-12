НАТО: Ядерний удар росії по Україні майже напевно спричинить «фізичну відповідь» з боку союзників
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
У НАТО кажуть, що використання росією ядерної зброї «майже напевно спричинить фізичну відповідь» з боку союзників України, або з боку всього НАТО. Там наголошують, що це повністю змінить війну.
Про це пише Reuters із посиланням на чиновника з Альянсу.
Він наголошує, що будь-яке використання росією ядерної зброї матиме «безпрецедентні наслідки» для неї. За його словами, рф використовує ядерні погрози для того, щоб запобігти вступу у війну країн НАТО.
Також в Альянсі вважають, що росія вже вичерпала значну частину своїх високоточних боєприпасів, а їхні заводи не мають можливості виробляти усі види зброї через санкції Заходу.
- Раніше Володимир Зеленський в інтервʼю виданню ВВС сказав, що росія почала готувати своє суспільство до ядерного удару, але додав, що не вірить у застосування тактичної ядерної зброї.
- Генсек НАТО розповів, що сили Альянсу планують провести навчання з ядерного стримування.