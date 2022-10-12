Євросоюз заборонить з квітня 2023 року вхід у свої порти зареєстрованим у російських реєстрах кораблям
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Адміністрація морських портів України
Європейський Союз з 8 квітня 2023 року заборонить кораблям, які сертифіковані Російським морським регістром судноплавства, заходити до своїх портів. Відповідні обмеження ухвалили в останньому пакеті санкцій.
Про це пише Департамент транспорту Естонії.
Усі свідоцтва, видані Російським морським регістром від імені держави-члена ЄС до 7 жовтня 2022 року, мають бути анульовані, а їхня дія призупинена до 8 квітня 2023 року відповідною державою ЄС.
Крім цього, якщо країна-член ЄС уповноважила російський регістр на проведення перевірок та інспекцій, то вона має відкликати такі дозволи до 5 січня 2023 року.
- Європейський Союз 6 жовтня затвердив восьмий пакет санкцій проти росії. Він містить заборону на імпорт російської продукції на суму €7 млрд та обмеження цін на нафту. Також ЄС розширив санкції проти фізичних осіб та російських компаній, які причетні до незаконних «референдумів» на території України.