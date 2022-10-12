У Запорізькій області після ракетної атаки росіян з-під завалів врятували родину

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Олександр Старух / Facebook

Співробітники ДСНС врятували родину, яка опинилася під завалами будинку після ракетного удару російської армії.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він показав, як рятувальники діставали людей.

Уночі 12 жовтня росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю. В одному із селищ у передмісті ракета зруйнувала приватний будинок. Родина, яка ховалася в погребі, опинилася в пастці. Але згодом рятувальники визволили жінку, чоловіка і дитину. Медична допомога постраждалим не знадобилася.

За словами Олександра Старуха, загалом протягом тижня співробітники ДСНС врятували 39 мешканців Запорізької області.