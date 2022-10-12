У ГУР Міноборони назвали «нісенітницею» заяви росії про їхню причетність до вибухів на Керченському мосту
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали нісенітницею звинувачення росії у причетності до вибухів на Керченському мосту. Росіяни вважають, що операцію спланував начальник ГУР Кирило Буданов.
Про це в коментарі «Суспільному» розповів представник ГУР Андрій Юсов.
«Уся діяльність фсб і слідчого комітету — нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще ніякої візитки не знайшли в районі Керченського мосту», — підкреслив він.
12 жовтня федеральна служба безпеки росії заявила, що організатором вибуху на Керченському мосту є начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Вибуховий пристрій нібито закамуфлювали в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах і на початку серпня «відправили з морського порту м. Одеси до болгарського м. Русі». Звідти він вирушив до Грузії, а потім до росії.
- Уранці 8 жовтня на Керченському мосту, який зʼєднує росію з окупованим Кримом, стався вибух, унаслідок чого обрушилися два прольоти автомобільного полотна. Рух мостом перекрили, а путін доручив створити урядову комісію у звʼязку з НС.