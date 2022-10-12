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ЗСУ знищили ще 270 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу 11 жовтня знищили ще 270 російських окупантів — загалом з початку війни рф втратила 63 380 військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 12 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

Найбільших втрат минулої доби росіяни зазнали на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ці цифри — попередні, оскільки продовжує надходити розвідувальна інформація. Генштаб протягом доби окремо опублікує уточнені дані.