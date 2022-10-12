Байден сумнівається, що путін застосує ядерну зброю проти України

Новини

Президент США Джо Байден вважає, що росія не піде на застосування ядерної зброї у війні з Україною.

Про це він заявив в інтервʼю телеканалу CNN.

«Я не думаю, що він це зробить», — сказав Байден у відповідь на запитання, чи застосує президент росії тактичну ядерну зброю. При цьому він назвав заяви путіна безвідповідальними.

Байден додав, що навіть погрози російського президента мають дестабілізаційний ефект, і попередив про потенційні помилки в судженнях, які можуть виникнути.

«По суті, путін не може продовжувати безкарно говорити про застосування тактичної ядерної зброї, начебто це раціонально. Помилки трапляються. І може статися прорахунок, ніхто не може бути впевнений, що саме станеться і що це може закінчитися Армагеддоном», — сказав президент США.

Байден відмовився розкрити, як виглядатиме відповідь США, якщо путін виконає свої ядерні погрози. Але зазначив, що Пентагон заздалегідь розробив план на випадок, якщо цей сценарій справдиться. «Я не вдаватимуся в подробиці. З мого боку було б безвідповідально говорити про те, що ми будемо або не будемо робити», — сказав Байден.