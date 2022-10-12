Мотиви для російського удару по Україні в понеділок та брак ППО у Києва. Що провідні видання світу писали про війну в Україні 11 жовтня

Новини

Bloomberg пише, що союзники не можуть надати необхідну Україні зброю достатньо швидко через обмежені її запаси. Основною перешкодою є те, що після Холодної війни багато країн суттєво скоротили витрати на оборону. Після анексії росією Криму в 2014 році ці витрати почали зростати, проте все одно недостатньо. Масове розширення виробництва потребує часу й зусиль, а оборонна промисловість зазнає труднощів із доступом до деяких напівпровідників та рідкісних металів, йдеться у статті. Наприклад, компанія Raytheon Technologies не зможе брати замовлення на великі партії Javelin та Stinger через проблеми з матеріалами для них. Збільшенню обсягів виробництва також можуть перешкоджати неефективні ланцюги постачання й нестача кваліфікованих кадрів. Під час планування оборонних видатків урядам також слід переконатися, що вони не накопичують озброєння надмірно, враховуючи, що воно може мати термін придатності. Це стало проблемою в серпні, коли Іспанія відкликала обіцяну Україні партію танків Leopard через їхню несправність після років зберігання. Отже, викликом для світу є розробка довгострокового сталого плану оборонного виробництва, який мав би стати компромісом між «бенкетом та голодом». Наразі для Європи військові витрати є пріоритетом, однак через потенційну енергетичну кризу цієї зими фокус уваги може зміститися.

Про нестачу систем протиповітряної оборони в Україні на тлі недавніх масових ракетних ударів пише Financial Times. Оскільки засоби ППО в Україні в дефіциті, вона має обирати, як їх використати ― для захисту цивільного населення чи для продовження контрнаступу, пише видання. Під час розмови з Володимиром Зеленським у понеділок Джо Байден пообіцяв продовжити надавати Україні необхідну підтримку, в тому числі й передові системи ППО. Експерт із оборони, з яким поспілкувалося видання, вважає, що основна проблема полягає в тому, що Україна має велику територію, а росія випускає ракети з кількох напрямків. Для забезпечення ж контрнаступу Київ перемістив деякі системи ППО на лінію фронту, каже анонімний західний чиновник. Від союзників Україна отримала поповнення цього арсеналу, та погано те, що це не єдина комплексна система, а суміш радянських і сучасних пристроїв. Наразі Україна користується системами зенітно-ракетного комплексу С-300 для знищення балістичних і крилатих ракет, та системами середньої дальності на кшталт SA-11 «Бук», які розгортають ближче до лінії фронту. На жаль, невідомо, скільки систем ППО союзники зможуть надати Україні й коли, адже їх виробництво є складним і тривалим процесом. Як і Україні, союзникам доводиться обирати пріоритети.

The New York Times пише, що масованими ракетними ударами по всій Україні путін задовольнив радикальних націоналістів в росії. У статті йдеться, що ці події стали наслідком тиску на путіна вдома. Армія і вся воєнна кампанія росії в Україні зазнає дедалі гострішої критики з боку радикальних прибічників війни. Колишній спічрайтер путіна Аббас Галлямов каже, що понеділкові удари ― це спосіб показати правлячій верхівці, що путін та його армія ще бодай на щось здатні. Насправді ж, вважає Галлямов, події понеділка є проявом слабкості, адже означають, що в інші конвенційні способи російська армія значної шкоди завдати не може. В останній своїй промові путін заявив, що удари сплановані з ініціативи військових ― вочевидь, намагаючись частково перекласти відповідальність, а також не згадав про Захід. Це може свідчити про те, що російських президент бажає уникнути прямого конфлікту з НАТО, пише видання.

Щодня без вихідних ми шукаємо найцікавіші матеріали про війну й розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: paypal@babel.ua