Апарат DART впорався. Людство вперше за свою історію змінило орбіту космічного тіла

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Космічний апарат DART успішно змінив орбіту 160-метрового астероїда Діморф, у який він врізався 27 вересня.

Про це повідомляє NASA.

Аналіз отриманих даних показав, що зіткнення DART з Діморфом змінило його орбіту навколо великого астероїда Дідім, у перерахунку на час оберту, на 32 хвилини. До зіткнення Діморф проходив повне коло навколо Дідіма за 11 годин і 55 хвилин, після зіткнення — за 11 годин і 23 хвилини.

Директорка Відділу планетарних наук Лорі Глейз назвала це вражаючим досягненням і першим штучним випадком зміни руху космічного тіла в історії людства.