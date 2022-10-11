Апарат DART впорався. Людство вперше за свою історію змінило орбіту космічного тіла
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Космічний апарат DART успішно змінив орбіту 160-метрового астероїда Діморф, у який він врізався 27 вересня.
Про це повідомляє NASA.
Аналіз отриманих даних показав, що зіткнення DART з Діморфом змінило його орбіту навколо великого астероїда Дідім, у перерахунку на час оберту, на 32 хвилини. До зіткнення Діморф проходив повне коло навколо Дідіма за 11 годин і 55 хвилин, після зіткнення — за 11 годин і 23 хвилини.
Директорка Відділу планетарних наук Лорі Глейз назвала це вражаючим досягненням і першим штучним випадком зміни руху космічного тіла в історії людства.
- 26 вересня космічний апарат NASA DART Dimorphos успішно врізався в астероїд Діморф приблизно за 10,9 млн км від Землі — під час цього експерименту визначали, чи може удар в теорії захистити Землю від астероїдів.
- NASA запустило DART у листопаді 2021 року саме для того, щоб він зіткнувся з астероїдом розміром із футбольний стадіон на швидкості 22 526 км/год. Ця місія є першою демонстрацією NASA ініціативи, яка спрямована на захист Землі від можливості небезпечного зіткнення з астероїдом.
- DART поцілив у Діморф всього за 17 метрів від його центру.