Усім киянам до опівночі обіцяють повернути світло

Новини

Ганна Мамонова / «Бабель»

У Києві до 00:00 планують повернути електроенергію всім, кому відключили її в межах графіку погодинних відключень.

Про це повідомили у ДТЕК.

«НЕК «Укренерго» дала команду на включення споживачів, що були відключені через застосування графіків погодинних відключень. Повернути світло клієнтам планується протягом двох годин — до 24:00», — зазначили там.