Усім киянам до опівночі обіцяють повернути світло
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Ганна Мамонова / «Бабель»
У Києві до 00:00 планують повернути електроенергію всім, кому відключили її в межах графіку погодинних відключень.
Про це повідомили у ДТЕК.
«НЕК «Укренерго» дала команду на включення споживачів, що були відключені через застосування графіків погодинних відключень. Повернути світло клієнтам планується протягом двох годин — до 24:00», — зазначили там.
- У Києві та Київській області через російські удари по обʼєктах енергетичної інфраструктури запровадили погодинні відключення світла. Починаючи з вівторка, 11 жовтня, компанія щоденно і завчасно буде оприлюднювати на сайті графіки з адресами та часом відключення.
- Уранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні (запустила щонайменше 83 ракети, 43 з них збили сили ППО). Десятки ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Через це порушилось електропостачання практично по всій країні, у восьми регіонах були проблеми з водопостачанням.