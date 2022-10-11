Росія знову атакувала Запоріжжя — сім людей загинуло, ще сім поранені

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Росіяни знову обстріляли Запорізьку область з РСЗО та артилерії. Сім людей загинуло і стільки ж дістали поранень.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

«Прильоти прийшлися в місто Оріхів та селище Степногірськ», — зазначив він.

Пізніше голова ОВА Олександр Старух повідомив, що обстріл стався у той момент, коли фахівці лагодили лінії електропередач. Відтак через обстріл загинуло двоє працівників районних електромереж — Дмитро Стариченко та Роман Мельник.

Ще двоє — Максим Юрченко та Дмитро Рабаджиєв з пораненнями евакуйовані до госпіталю.

«Тож героїзм буває не лише на полі бою. Іноді він полягає у тому, щоб сумлінно робити свою справу. Україна не забуде своїх героїв», — зазначив він.