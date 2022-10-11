Росія знову атакувала Запоріжжя — сім людей загинуло, ще сім поранені
- Автор:
- Софія Телішевська
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Росіяни знову обстріляли Запорізьку область з РСЗО та артилерії. Сім людей загинуло і стільки ж дістали поранень.
Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
«Прильоти прийшлися в місто Оріхів та селище Степногірськ», — зазначив він.
Пізніше голова ОВА Олександр Старух повідомив, що обстріл стався у той момент, коли фахівці лагодили лінії електропередач. Відтак через обстріл загинуло двоє працівників районних електромереж — Дмитро Стариченко та Роман Мельник.
Ще двоє — Максим Юрченко та Дмитро Рабаджиєв з пораненнями евакуйовані до госпіталю.
«Тож героїзм буває не лише на полі бою. Іноді він полягає у тому, щоб сумлінно робити свою справу. Україна не забуде своїх героїв», — зазначив він.
- Уранці 11 жовтня війська рф почати масовані обстріли по всій країні, зокрема атакували ракетами Запоріжжя. Дві ракети влучили в автосалон, інші — у навчальний заклад, загинула одна людина. Російські загарбники атакували двома дронами-камікадзе Shahed-136 Ладижинську теплоелектростанцію у Вінницькій області, а згодом атакували ще раз, поранивши шістьох рятувальників. Від початку доби 11 жовтня російська армія випустила по Україні 28 крилатих ракет. З них 20 збили Сили протиповітряної оборони.