Художник Демʼєн Герст почав спалювати свої картини у рамках NFT-проєкту The Currency

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Reuters

Британський художник Демʼєн Герст 11 жовтня почав спалювати свої твори у рамках проєкту The Currency.

Про це пише Reuters.

У 2016 році митець почав серію з 10 тисяч унікальних точкових картин олією на папері. Кожне з цих полотен має власну назву. Торік Герст представив NFT-проєкт The Currency, у рамках якого повʼязав картини з відповідними NFT і продав їх за $2 000 кожну.

Покупців цих творів попросили визначитися — вони хочуть володіти цифровою копією або обміняти її на оригінальну картину. За даними лондонської галереї Newport Street Gallery, близько 5 149 людей обрали реальні полотна, а 4 851 віддали перевагу NFT.

Необмінені NFT будуть знищені, а реальні картини, які залишилися у галереї, згорять. Демʼєн Герст 11 жовтня повідомив в Instagram, що наступного дня спалить 1 000 своїх творів.

Reuters

«Багато людей думають, що я спалюю мільйони доларів мистецтва, але це не так, я завершую трансформацію цих фізичних творів мистецтва в NFT, спалюючи фізичні версії», — написав художник.