Vice: Ілон Маск говорив з путіним перед публікацією в Twitter «плану врегулювання» війни в Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Steve Jurvetson / Flickr
Засновник компаній Tesla і SpaceХ Ілон Маск особисто говорив з президентом росії путіним перед публікацією серії твітів щодо його бачення «плану врегулювання» війни в Україні.
Про це пише Vice з посиланням на поштову розсилку від компанії політолога Яна Бреммера Eurasia Group, яка спеціалізується на вивченні політичних ризиків.
Бреммер пише, що Маск розповів йому про ультиматум путіна — президент рф готовий до переговорів, але лише в тому випадку, якщо Крим залишиться російським, Україна стане нейтральною державою, а також визнає анексію Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
Маск казав, що путін запевнив його у досягненні цієї мети за будь-яку ціну, у тому числі за рахунок застосування ядерної зброї. Така погроза лунала і у випадку заходу українських військ у Крим. Маск у відповідь сказав путіну, що «все має бути зроблено, щоб уникнути цього».
Крім того, Бреммер стверджує, що Маск відхилив прохання України про активацію систем супутникового звʼязку Starlink у Криму.
Сам Маск заперечив факт ймовірної нещодавньої розмови з пітуним про Україну. Він написав у Twitter, що спілкувався з президентом рф лише один раз 18 місяців тому і вів розмову про космос.
- 2 жовтня Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів із припущеннями «найімовірнішого» закінчення війни росії проти України. Користувачам він дав два варіанти («так» або «ні») проголосувати за таке: провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН; росія йде, якщо на це буде воля народу; Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова); гарантується водопостачання Криму; Україна залишається нейтральною.
- Згодом Ілон Маск запостив у Twitter ще одне «голосування». Він питає у користувачів, чи повинні вирішувати жителі окупованого Криму і Донбасу, у якій країні їм жити — в Україні чи в росії. У коментарі до Маска прийшло багато обурених українців. Президент Зеленський у відповідь на це запустив у своєму Twitter опитування: він запитав, який Ілон Маск усім подобається більше — той, який підтримує Україну, чи той, який підтримує росію.
- Ілон Маск відповів президенту Зеленському, що все ще підтримує Україну, але переймається щодо впливу війни на світ.
- 7 жовтня The Financial Times писало, що українські військові розповіли про «критичні збої» у роботі Starlink на передовій. Маск розкритикував FT за цей матеріал.