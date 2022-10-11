У росії понад 100 мобілізованих влаштували бунт — відмовляються покидати казарми
- Автор:
- Софія Телішевська
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У росії мобілізовані відмовляються виконувати накази та залишати казарму для участі у війні на території України.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
«За наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів східного військового округу через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання понад 100 мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму», — зазначив Генштаб.
Там наголосили, що мобілізація та перекидання резервів не дозволяють окупантам подолати спротив української армії.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.