Гендиректор МАГАТЕ зустрівся з путіним. Вони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся в Москві з лідером рф путіним, щоб обговорити з ним ситуацію і ризики аварії на окупованій Запорізькій АЕС.

Про це повідомила пресслужба кремля.

Російський президент заявив, що «готовий до діалогу» і наголосив «на зайвій небезпечній політизації» ситуації навколо станції. Він вважає, що «її градус треба знизити».

Гендиректор МАГАТЕ, як повідомляє кремль, сказав, що він особисто докладав зусиль для того, щоб уникнути ядерної аварії на ЗАЕС, і надалі буде це робити.

У пресрелізі МАГАТЕ вказано, що Гроссі наполягав на створенні безпекової зони навколо АЕС і наразі намагається узгодити між Україною і окупантами деталі створення зони. «Зараз як ніколи, у ці надзвичайно важкі часи, навколо ЗАЕС має бути встановлена захисна зона. Ми не можемо більше гаяти часу», — заявив Гроссі.

У обох пресрезілах ані слова про деокупацію станції і виведення військ росії з її території, попри те що раніше у МАГАТЕ заявляли про невизнання переходу Запорізької АЕС у власність росії.